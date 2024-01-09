Piano Mattei, Cirielli: "Occasione per Italia per svolgere ruolo centrale"

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2024 “Il Piano Mattei "rappresenta una occasione, per l'Italia, per svolgere un ruolo centrale dal punto di vista geopolitico ed anche etico nell'ambito del consesso multilaterale delle Nazioni unite". Lo ha affermato, nell'Aula della Camera, il viceministro agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, durante la discussione generale sul decreto recante disposizioni urgenti per il Piano Mattei per lo sviluppo in Stati del Continente africano. "L'Italia ha il dovere morale di impegnarsi, forte del suo ruolo nel G7 - quest'anno ne avremo anche la presidenza -, forte del suo ruolo di Paese fondatore dell'Unione europea, forte del suo ruolo di Paese importante all'interno dell'Alleanza atlantica e forte del suo ruolo di settimo contributore alle Nazioni unite - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo -, per un tentativo di una nuova politica che prevede da un lato lo sviluppo delle infrastrutture dell'Africa, dall'altro anche la valorizzazione delle risorse umane". Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev