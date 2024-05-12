País de Alegries, la commedia di Pino Piras riempie il teatro

Mentre Alghero è in piena campagna elettorale al teatro civico è andata in scena la commedia musicale País de Alegries, di Pino Piras con il racconto di una città degli anni Settanta sotto elezioni e con i soliti problemi: la casa che non c’è, la disoccupazione dilagante, la miseria.

L'Associazione Culturale Cabirol ha programmato tre serate (stasera 12 maggio l’ultima) per una opera divertente, ironica, attualissima. Il genio di Pino Piras affronta questi temi con il suo consueto sarcasmo e con situazioni esilaranti che mettendo a nudo la cialtroneria di una classe politica dipinta dall'autore con una vena estremamente pungente. Le tre serate sono andate sold-out e l’iniziativa si rivelata un successo.



