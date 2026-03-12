Olbia, progetto etico Avis-scuole: nasce l'alleanza per le donazioni di sangue

Può essere una via alternativa per porre rimedio alla carenza di sacche di sangue, che costringe la Sardegna a investire risorse per importarle dalla penisola. E l'alleanza stretta a Olbia fra la sezione locale dell'Avis e le scuole ha un fine lodevole. Gli istituti cittadini s'impegnano a trovare donatori e così si colma il divario con il resto d'Italia. Come incentivo dei viaggi premio, estratti a sorte, verso le capitali europee. In Gallura alcune persone, come i talassemici, hanno necessità di trasfusioni costanti e la stagione turistica non è poi così lontana. E non c'è ancora il via libera per l'utilizzo dell'autoemoteca, finanziata dalla Regione. Ferma per questioni burocratiche. Un problema che sta diventando ormai cronico e molto preoccupante. Gavino Murrighile presidente dell'Avis di Olbia.