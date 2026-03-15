Cronaca Sardegna

Olbia, incendio all'ecocentro di Spiritu Santu: mezzi danneggiati

15 marzo 2026 alle 16:13aggiornato il 24 maggio 2026 alle 14:03

Un incendio è scoppiato questo pomeriggio  all’interno dell’area dell'ecocentro in zona “Spiritu Santu”, a Olbia: per affrontare l’emergenza sono intervenute due squadre  dei vigili del fuoco.

Le fiamme, le cui origini sono tuttora oggetto di indagine, hanno interessato il parco mezzi dell'area operativa della struttura. L’intervento tempestivo ha evitato che il rogo si propagasse ai cumuli di rifiuti e alle strutture limitrofe.

Il fuoco ha danneggiato due mezzi fondamentali per la gestione del centro: uno snodato pinza-ragno e un trattore per rimorchi stradali.
Non si registrano feriti o persone coinvolte. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Olbia. 

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