Nuoro, si dimettono gli assessori: via a nuove trattative

Assessori dimissionari e nuove trattative. Queste le novità nella crisi in comune a Nuoro, Il giorno dopo il lunghissimo consiglio nel quale Andrea Soddu, ormai senza maggioranza, ha ritirato all'ultimo momento, il punto relativo all'approvazione del bilancio di previsione. Argomento sul quale si poteva concludere il mandato e mossa arrivata, spiazzando tutti, proprio mentre si stava per votare.

Stamane riunione di giunta e lettere di dimissioni degli assessori.

Il primo cittadino inizia il percorso per capire se esiste la possibilità di ricomporre una maggioranza in grado di arrivare a fine legislatura, mentre dalle minoranze, a parte due consiglieri contrari all'arrivo del commissario, e dagli ex alleati continuano ad arrivare attacchi durissimi per quanto successo ieri sera.

