Mulè a Cecilia Guerra: "Torna a chiamarmi Presidente? Grazie, altrimenti ho problemi con mia madre"

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2023 "È tornata a chiamarmi Presidente? Grazie, altrimenti ho problemi con mia madre". Scherza così Giorgio Mulè con la deputata del Pd Cecilia Guerra, che lo aveva chiamato "signora" per protestare conto un collega di FdI che ha chiamato Elyy Schlein segretario, al maschile. La Guerra ha replicato: "Mi scusi Presidente, volevo solo dimostrare che è sbagliato non declinare i nomi al femminile". Mulè conclude con una battuta: "Ci vorrò un giurì d'onore di questo passo..." Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev