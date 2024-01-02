Motociclisti scatenati sulle dune di Is Solinas
Un gruppo di motociclisti, incuranti del divieto di accesso con mezzi a motore, e dei pochi controlli presenti, ha approfittato anche della spiaggia pressoché deserta per scorrazzare con le moto nella spiaggia di Is Solinas, nel litorale di Masainas.
Il gruppo ha fatto avanti indietro per la spiaggia salendo persino sulle dune che separano la spiaggia dalla bellissima pineta.
Nel video, le immagini della "bravata" di Capodanno che ha suscitato profondo sdegno nella comunità locale.