Sono proseguite per tutta la notte, anche con un rover telecomandato, le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie che era in barca con lui, sul posto hanno operato le unità aviotrasportate dei sommozzatori dei Vigili del fuoco di Roma che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.

Sono arrivate anche squadre di sommozzatori provenienti da Napoli e Firenze che impiegheranno un'attrezzatura ancora più specializzata per le ricerche in acque con scarsa visibilità.

I due avevano deciso di trascorrere una giornata al lago di Vico, nel Viterbese.

L’incidente si è verificato a pochi metri di distanza dai tanti bagnanti che avevano deciso di trascorrere la giornata al lago e dai clienti di un ristorante che affaccia in quel punto. Ed è forte in queste ore l'apprensione della ministra Roccella, che con il marito Luigi proprio lo scorso marzo ha festeggiato le nozze d'oro: «L'ho incontrato a diciotto anni e da quel momento - ha raccontato la stessa ministra in passato – non ci siamo più lasciati».

Cavallari si è tuffato dalla barca nel lago per rinfrescarsi. Dopo essere riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene ma la barca, che non era ancorata, si è allontanata e chi era a bordo non è riuscito a raggiungerlo in tempo. Così Cavallari è scomparso, risucchiato dal lago. Proprio la ministra alle 17.30 ha lanciato l’allarme, attivando subito la macchina dei soccorsi.

Dopo essere stata portata a riva, la ministra della Famiglia è stata accompagnata nella casa che assieme al marito hanno nel viterbese, mentre vanno avanti senza sosta le operazioni. Sul posto, per coordinarle il Vicario del Prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo. Gli investigatori hanno anche effettuato rilievi sulla piccola imbarcazione dove si trovava la coppia.

Numerosi i messaggi di solidarietà alla ministra.

(Unioneonline)

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