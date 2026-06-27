Un camionista sardo ha perso la vita in un tragico incidente stradale in Veneto, lungo la Statale Romea, nel territorio di Campagna Lupia (Venezia).

Sandro Puledda, 54 anni, era originario di Sassari e viveva da tempo nel Veronese. Lascia la moglie e un figlio di 17 anni.

La tragedia è avvenuta giovedì 25 giugno, Pulledda era alla guida di un camion che trasportava lastre d’acciaio. Per evitare l’impatto con una Panda che era davanti a lui ha fatto una brusca frenata, le lastre d’acciaio che trasportava scorrendo in avanti hanno divelto la cabina di guida e l’hanno schiacciata, schiacciando anche il 54enne sassarese. Nulla da fare per il camionista, il medico del 118 ha solo potuto constatarne il decesso.

La giovane alla guida della Panda, pure coinvolta nell’incidente, è stata portata in ospedale in condizioni non gravi.

Il traffico è rimasto bloccato per oltre otto ore. Sul posto tre squadre di Vigili del fuoco e la Polizia locale.

(Unioneonline)





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