Tragico incidente stradale nelle prime ore di questa mattina, sabato 27 giugno, sull’autostrada A14, al km 1, nel tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con l'A1 Milano-Napoli, in direzione Bologna.

Un minivan, per cause da accertare e senza coinvolgere altri veicoli, si è ribaltato. Ha perso la vita una donna di origine egiziana di 24 anni, versa in gravissime condizioni il figlio di sei mesi che era in braccio a lei. Il piccolo è stato sbalzato nella scarpata e ha fatto un volo di circa tre metri.

Nel veicolo viaggiava una famiglia di origine egiziana composta da sei persone. Altri due bambini di 10 e 12 anni hanno riportato ferite di media gravità, versano invece in gravi condizioni due uomini di 48 e 55 anni.

Sul posto 118 e polizia stradale, la strada è rimasta chiusa per circa un’ora. Ancora da chiarire il motivo per cui il veicolo, dopo una sbandata improvvisa, si sia ribaltato: tra le ipotesi un colpo di sonno o una distrazione del conducente.

(Unioneonline)

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