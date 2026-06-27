Minivan con una famiglia a bordo si ribalta: morta una 24enne, grave il figlio di sei mesi, era in braccio alla mammaFeriti anche due bambini di 10 e 12 anni e, in condizioni critiche, due uomini di 48 e 55: la tragedia sull’autostrada A14, non sono coinvolti altri veicoli
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tragico incidente stradale nelle prime ore di questa mattina, sabato 27 giugno, sull’autostrada A14, al km 1, nel tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con l'A1 Milano-Napoli, in direzione Bologna.
Un minivan, per cause da accertare e senza coinvolgere altri veicoli, si è ribaltato. Ha perso la vita una donna di origine egiziana di 24 anni, versa in gravissime condizioni il figlio di sei mesi che era in braccio a lei. Il piccolo è stato sbalzato nella scarpata e ha fatto un volo di circa tre metri.
Nel veicolo viaggiava una famiglia di origine egiziana composta da sei persone. Altri due bambini di 10 e 12 anni hanno riportato ferite di media gravità, versano invece in gravi condizioni due uomini di 48 e 55 anni.
Sul posto 118 e polizia stradale, la strada è rimasta chiusa per circa un’ora. Ancora da chiarire il motivo per cui il veicolo, dopo una sbandata improvvisa, si sia ribaltato: tra le ipotesi un colpo di sonno o una distrazione del conducente.
(Unioneonline)