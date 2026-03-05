Mille sardi in vacanza in Asia e Africa: "C'è il problema di farli rientrare a casa"

Guerra in Iran. Un migliaio di sardi si trovano in vacanza in Asia e Africa, le agenzie di viaggi sono operative costantemente per riprogrammare i voli di rientro nell'Isola. Il presidente regionale della Federazione italiana Agenzie Viaggi, Gian Mario Pileri spiega: «Nonostante oltre un migliaio di sardi siano in vacanza in aree lontane dalla Guerra in Medio Oriente, per rientrare in Italia avevano dei voli che facevano scalo a Doha e Dubai. Pertanto stiamo riprogrammando i voli di rientro da Thailandia, Muritius, Maldive e Seychelles, dove si trovano in vacanza, per riportarli a casa in sicurezza. Per questo le agenzie di viaggi della Sardegna, sono in costante contatto con la Farnesina e con le compagnie aeree».

Virginia Devoto