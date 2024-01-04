Meloni: "Terzo mandato? Sono laica, meglio iniziativa Parlamento"

(Agenzia Vista) Roma, 04 gennaio 2024 "Nel merito sono laica sulla materia, sul metodo invece penso sia meglio una iniziativa del parlamento piuttosto che del governo sul terzo mandato di sindaci e presidenti di Regione, non credo sarebbe buona cosa una iniziativa che parta dal governo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa di fine anno. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev