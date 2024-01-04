Meloni: "Tassa extraprofitti? Critica chi fa regali a banche"

(Agenzia Vista) Roma, 04 gennaio 2024 "Sul tema della tassa sugli exraprofitti delle banche, vorrei fare chiarezza: mi fa sorridere che i primi a criticare il primo governo che ha avuto il coraggio di fare questa tassazione, siano quelli che alle banche hanno fatto regali miliardari: il Pd, il M5s che è stato cintura nera degli aiuti alle banche, con 5 miliardi per trasformare i prestiti delle banche in prestiti allo stato italiano, l'obbligo dei pos con le commissioni scaricate sulle imprese, il superbonus e i crediti acquistati dalle banche con gli socnti. Poi ci criticano perchè abbiamo avuto il coraggio di mettere la tassazione". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev