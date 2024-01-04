Meloni: "Non accetto le scelte di altri, preferisco andare a casa"

(Agenzia Vista) Roma, 04 gennaio 2024 "Io penso che qualcuno in questa nazione abbia pensato di poter dare le carte, ma in uno Stato normale non ci sono condizionamenti, l'ho visto accadere e non dico di più. Vedo degli attacchi e pensano che ti spaventi se non fai quello che vogliono, ma io non sono una che si spaventa facilmente, preferisco 100 volte andare a casa, hanno a che fare con la persona sbagliata. Ci sono quelli che pensano che possono indirizzare le scelte, ma con me non funziona, io sono il premier e le faccio io, me ne assumo la responsabilità". Così la premier Meloni durante la conferenza stampa di fine anno. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev