Meloni: "Musk invitato ad Atreju per AI, su maternità surrogata resto su mie posizioni"

(Agenzia Vista) Roma, 04 gennaio 2024 "Io ho invitato ad Atreju storicamente tutti quelli che hanno qualcosa da dire, li ho applauditi tutti per rispetto. Abbiamo invitato Elon Musk perché ha delle cose da dire, è una delle persone che hanno sviluppato l'intelligenza artificiale e proprio lui ha chiesto una moratoria sull'utilizzo. È stato uno dei primi a mettere in guardia sull'impatto. Ma non cambia la mia posizione sulla maternità surrogata, e non cambia la mia posizione sul fatto che i figli non si comprano e non si vendono". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza organizzata alla Camera dei deputati con la stampa parlamentare. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev