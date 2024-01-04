Meloni: "In Ue Italia non ha meno diritti degli altri"

(Agenzia Vista) Roma, 04 gennaio 2024 "Dovremmo essere più consapevoli del nostro ruolo. Perchè l'Italia non ha minori diritti di quelli degli altri Paesi". A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa di fine anno. "Dobbiamo essere più consapevoli del ruolo che abbiamo", ha aggiunto. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev