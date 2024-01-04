Meloni: "Alcuni hanno chiesto ruoli, ma non sono ricattabile"

(Agenzia Vista) Roma, 04 gennaio 2024 "Mi è capitato in questo anno di capire che alcune persone hanno ritenuto di avere avuto in passato ruoli che io non ritengo di dover dare. Questo vuol dire che io non sono una persona che si fa condizionare, non sono una persona che si fa ricattare. Non ritengo di dovere dire di più su questo: dico solo che non sono ricattabile". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev