Manovra, Bicchielli (Noi Moderati): “Al centro agenda del Governo famiglie e imprese”

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2023 "La misura principale di questa legge di bilancio, che costerà più di 10 miliardi di euro per il 2024, è il taglio del cuneo fiscale, con un impatto di 100 euro sulle buste paga dei lavoratori dipendenti che guadagnano meno di 35 mila euro l'anno; i contributi da versare saranno tagliati di 7 punti fino ai 25 mila euro di reddito, e di 6 punti fino a 35 mila euro. Lo scenario in cui ci stiamo muovendo è quello della guerra in Ucraina e Israele, con pesanti ricadute sulla bolletta energetica del Paese, ma siamo al lavoro su più fronti per arrivare ad una pace giusta e ad un cessate il fuoco definitivo. La platea principale alla quale questa manovra è rivolta è quella di famiglie e imprese, lavoratori e imprenditori". Lo ha detto nella sua dichiarazione in Aula Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi Moderati alla Camera. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev