Manovra, Barelli (FI): "La prima senza Berlusconi, noi indispensabili"

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2023 "Annunciando il voto favorevole di FI mi permetto di fare un accenno al nostro stato d'animo: questa è la prima legge di bilancio e il primo Natale senza il nostro presidente Silvio Berlusconi che ha permesso a noi di essere come siamo, una forza indispensabile per il governo e il Paese e che ha formato e plasmato una classe dirigente che proseguirà senza indugio la sua opera". Così il capogruppo di FI alla Camera Paolo Barelli nell'intervento in dichiarazione di voto sulla manovra tra gli applausi del suo gruppo. "Abbiamo dovuto mettere sul piatto - ha detto riguardo alla Legge di bilancio - tante risorse ma siamo stati chiamati a fare delle scelte e abbiamo scelto di mettere subito più soldi a favore dei lavoratori delle famiglie". Barelli ha citato molte delle misure su questi fronti presenti in manovra e ha fatto un accenno alle misure più care agli azzurri come le pensioni: "in particolare con la rivalutazione di quelle più basse dal primo gennaio arrivano a circa 620 euro compiendo un altro passo verso il nostro obiettivo di legislatura". E poi la cedolare secca e il Superbonus: "con un intervento per tutelare imprese oneste e fasce deboli per il quale siamo fieri di esserci battuti". Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev