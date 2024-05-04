"L'Italiana in Algeri" di Gioachino Rossini al Teatro Lirico di Cagliari
In scena al Teatro Lirico di Cagliari l'opera L'Italiana in Algeri, dramma giocoso in due atti, su libretto di Angelo Anelli e musica di Gioachino Rossini. Era assente dal palcoscenico cagliaritano da 27 anni.
L'allestimento è del Teatro Regio di Torino per la regia di Vittorio Borrelli al suo debutto a Cagliari, la direzione musicale è affidata al maestro Massimo Zanetti che nell'intervista ci parla di quest'opera, uno dei capolavori buffi e più popolari del compositore pesarese.
L'Italiana in Algeri viene replicata al Lirico sino a domenica 12 maggio.
Maria Teresa Piredda