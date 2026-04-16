Una tonnellata e 700 chili di pesce privo di tracciabilità è stata sequestrata dai militari della Guardia Costiera di Sant’Antioco, al termine di un’operazione congiunta con la Asl Sulcis Iglesiente nell’ambito dei controlli contro la pesca illegale.

I prodotti ittici erano sprovvisti della documentazione obbligatoria di tracciabilità. Durante l’ispezione è stata inoltre sequestrata una cella frigorifera risultata priva delle necessarie autorizzazioni, mentre all’esercente è stata fatta una multa di 11.500 euro, in base alla normativa vigente in materia di pesca e sicurezza alimentare.

Una buona parte del pesce sequestrato, dopo le verifiche effettuate dal servizio veterinario della Asl, è stata dichiarata idonea al consumo umano: sarà quindi destinata in beneficenza a enti caritatevoli, con consegna diretta alla Caritas.

(Unioneonline/v.f.)

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