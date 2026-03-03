L'ex generale della Nato: "Brigata Sassari preparata ma rischi nel Sud del Libano"

L'attacco all'Iran analizzato da Francesco Cosimato, alto ufficiale dell'esercito ora in congedo, in servizio per 37 anni. Ha lavorato, con le sue competenze militari, per l'Unione europea, l'Onu e la Nato. Secondo Cosimato, non si deve ripetere il caso Iraq diventato ingovernabile dopo l'invasione di una coalizione di paesi guidata dagli Stati Uniti. Era il 2003. Il generale analizza i rischi della nuova missione della Brigata nel sud del Libano.