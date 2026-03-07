La ministra Calderone all'anniversario dei 90 anni della fondazione di Fertilia: "Anche io figlia di esuli"

Si è svolta al Teatro Civico di Alghero la serata inaugurale delle celebrazioni per i 90 anni dalla fondazione di Fertilia, promosse dal Comune di Alghero e dalla Presidenza del Consiglio. L’iniziativa ha aperto la due giorni dedicati alla memoria e all’identità della città di fondazione, con momenti istituzionali, esibizioni musicali e il riconoscimento a sei donne simbolo della comunità. Alla cerimonia ha preso parte la ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone, figlia e nipote di esuli istriani.