La madre di Falcinelli: "Per Matteo poteva finire tragicamente"
"Ringrazio il ministro Tajani, apprezzo moltissimo la sua disponibilità". La madre di Matteo Falcinelli ha parlato alla trasmissione tv L'Aria che tira, in onda su La 7.
"Apprezzo moltissimo la disponibilità del ministro Tajani di venire a capo di questa storia drammatica - le sue parole - che per Matteo poteva essere addirittura tragica. Confido assolutamente nel governo e nelle Istituzioni di ottenere la giustizia per Matteo, non condannando gli Stati Uniti in generale ma i diretti responsabili".
(Unioneonline)