Cronaca Mondo

L'attacco all'Iran, l'esperto: "Esiti imprevedibili, incertezza sullla tenuta dell'autocrazia"

02 marzo 2026 alle 14:23aggiornato il 24 maggio 2026 alle 12:15

Scenari imprevedibili per una guerra che attraversa i confini e provoca un nuovo violento scossone agli equilibri del mondo. Le valutazioni di Christian Rossi, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università di Cagliari. C'è un punto interrogativo che riguarda la tenuta del regime iraniano.

Sinora sembra esserci continuità nella catena di comando dopo la morte di Khamenei  ma non ci sono certezze sul futuro dell'autocrazia. “L'attacco all'Iran – sottolinea Rossi - rappresenta l'ennesima violazione alle norme del diritto internazionale.

Massimiliano Rais