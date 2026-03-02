L'attacco all'Iran, l'esperto: "Esiti imprevedibili, incertezza sullla tenuta dell'autocrazia"
Scenari imprevedibili per una guerra che attraversa i confini e provoca un nuovo violento scossone agli equilibri del mondo. Le valutazioni di Christian Rossi, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università di Cagliari. C'è un punto interrogativo che riguarda la tenuta del regime iraniano.
Sinora sembra esserci continuità nella catena di comando dopo la morte di Khamenei ma non ci sono certezze sul futuro dell'autocrazia. “L'attacco all'Iran – sottolinea Rossi - rappresenta l'ennesima violazione alle norme del diritto internazionale.