In un libro la storia di Lou Carnesecca, leggenda del basket: dalla Lunigiana a New York

Un allenatore leggendario, un uomo generoso, che ha creato un legame speciale con i suoi giocatori. La vita sportiva dell’italo-americano Lou Carnesecca, morto nel 2024 all’età di 99 anni, è stata legata alla St. John’s University. Basket universitario, una vita dedicata ai giovani talenti da scoprire e far crescere.

Il suo percorso umano e sportivo viene raccontato nel volume bilingue: “Lou Carnesecca. Da Pontremoli a New York”, Erga Edizioni, 325 pagine, 18,90 euro, scritto dal giornalista Lorenzo Mangini. L'opera rievoca la favola di questo figlio di emigrati della Lunigiana, dove visse un anno da ragazzo, diventato un’icona del basket negli Stati Uniti.

Il libro si articola in tre parti. Si parte dai luoghi di origine di Carnesecca e dai suoi legami familiari. Seguono le tappe della sua carriera nella pallacanestro e si conclude con testimonianze di allenatori e campioni vicini all’allenatore italo-americano.

Al termine di ogni capitolo c’è la traduzione in lingua inglese a cura di Alex Evans, assistente allenatore (1989-1992) e poi esecutivo alla St. John’s University (1992-2004) di Carnesecca. Nel video Lorenzo Mangini, l’autore del volume, Valerio Bianchini, coach con tanti successi in Italia, che ha partecipato al Clinic di Lou Carnesecca in Italia nel 1966 (momento di svolta per il basket italiano) e Marco Baldi (allenato alla St. John’s University dal grande maestro di sport e di vita).