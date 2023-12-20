Impiccata ex sposa bambina in Iran, minuto di silenzio alla Camera. Mulè: No all'abisso di inciviltà

(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2023 "Davanti all'ennesima tragedia e davanti questo nuovo abisso dell'inciviltà, la nostra coscienza si ribella, ribolle davanti a ciò che avete commentato. Questo parlamento oggi, attraverso le vostre voci, ha detto per l'ennesima volta una parola chiara davanti a queste tragedie. Il miglior modo è di dedicare un minuto di silenzio la memoria di Samira e di tutte le donne costrette a subire violenza, in modo che da questo parlamento, dalla Camera dei Deputati, dalla Repubblica italiana ci sia un segnale forte e univoco di un no deciso davanti a questo abisso dell'inciviltà". Così il vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, invitando l'Aula ad osservare un minuto di silenzio per Samira, l'ex sposa bambina giustiziata in Iran. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev