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Immigrazione, Meloni: "Culture non possono mai oltrepassare legge"
04 gennaio 2024 alle 16:28aggiornato il 25 maggio 2026 alle 09:55
(Agenzia Vista) Roma, 04 gennaio 2024 "Sul piano delle norme, fa fede la nazione in cui si vive: vivere qui è una scelta libera, tutte le culture portano qualcosa" ma "non possono mai essere predominanti rispetto alla legge italiana". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa in corso a Roma, rispondendo a una domanda sull'islamizzazione di alcuni territori. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev