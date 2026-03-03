Guerra in Iran, su i listini del carburante: il Codacons mette in guardia
Rispetto alle quotazione dello scorso febbraio (circa 72 dollari al barile) il prezzo del petrolio, secondo il Codacons, ha subito una impennata del 9,7% con 79 dollari al barile. Le tensioni geopolitiche, spiega Gianluca D'ascenzo, cominciano a farsi sentire sui listini dei carburanti.
Maggiori aumenti sono attesi nei prossimi giorni, non solo su benzina e gasolio, ma generalizzati.
Nel video l'intervista di Egidiangela Sechi a Gianluca D'Ascenzo del Codacons