Giorgia Meloni interrompe la conferenza stampa: "Devo andare in bagno"

"Scusate, devo andare in bagno. Faccio volentieri le ultime tre domande, ma devo andare...".

Così la premier Giorgia Meloni ha 'sospeso' la tradizionale conferenza stampa di fine anno, in corso da circa tre ore.

La premier è rientrata poco dopo, riprendendo con le risposte ai giornalisti.

"Sto a mori rega", aveva detto pochi minuti prima ridendo, in un fuori onda che però era stato sentito distintamente in diretta.

(Unioneonline/v.l.)