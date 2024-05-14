Georgia, protesta davanti al Parlamento contro la "legge russa"

Non è bastato oltre un mese di proteste di piazza per fermare in Georgia la legge contro le influenze straniere, voluta dal partito di governo Sogno Georgiano e ribattezzata dalle opposizioni 'legge russa' per la sua somiglianza a quella che ha permesso alle autorità di Mosca di mettere a tacere gran parte delle voci del dissenso.

Il Parlamento ha approvato la normativa in terza lettura mentre fuori dall'edificio continuavano le manifestazioni e dopo che uno scontro fisico è avvenuto anche tra deputati all'interno dell'aula.

(Unioneonline)