Ex Ilva, Urso: "Vogliamo invertire rotta con cambio equipaggio, noi ci crediamo"

(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2024 "Noi intendiamo invertire la rotta cambiando equipaggio e delineando un piano siderurgico nazionale che sia costruito su quattro poli complementari attraverso un progressivo rinnovamento, modernizzazione e specializzazione degli impianti esistenti. In primis Taranto che dovrà riaffermare il ruolo di campione industriale, con una filiera produttiva con l’intero ciclo, dal minerale al prodotto finito". Così il ministro delle imprese e made in Italy Adolfo Urso sull'ex Ilva in aula al Senato in una informativa su Acciaierie d'Italia (ADI). "Noi ci crediamo e noi ci impegniamo a ricostruirla competitiva sulla tecnologia green su cui già sono impegnate le acciaierie italiane, prime in Europa", aggiunge il ministro. Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev