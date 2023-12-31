Dopo 50 anni Piero Marras incanta Loculi

Si è chiusa a Loculi con il concerto di Piero Marras la rassegna di grandi eventi nella Valle del Cedrino, organizzata dall'Unione dei Comuni presieduta dal Sindaco di Onifai Luca Monne in collaborazione con l'Associazione L'Intermezzo di Nuoro ed il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna.

La serata, aperta dai Durusia di Valentina Chirra ed Enrico Deiana, ha riscosso grande successo e l'Anfiteatro comunale è stato occupato da un folto pubblico di appassionati che ha riempito le gradinate della suggestiva struttura nel cuore del parco "Sa Defessa".

L.P.