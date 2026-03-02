Direzione Regionale Lega con il vice Salvini, ''scossa'' al centrodestra: «Possibili elezioni fra tre mesi»

«Elezioni possibili anche fra tre mesi». La Lega Sardegna non lo esclude e lo ha ribadito nel corso della direzione regionale del partito convocata a Cagliari alla presenza del vice Salvini, il sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon. Ecco perchè gli esponenti del Carroccio hanno lanciato un appello al centrodestra per aprire subito un tavolo di coalizione e avviare un confronto su programma e strategie. La direzione occasione anche per avviare il rilancio della Lega nell'Isola, oggi ben lontana dall'exploit che, insieme ai Sardisti, la portò al Governo della Regione. Durante i lavori non sono mancate pesanti critiche al Campo Largo e alla Giunta: «Il loro fallimento è sotto gli occhi di tutti i sardi».

CLAUDIO DURIGON VICE SEGRETARIO FEDERALE LEGA

MICHELE ENNAS SEGRETARIO LEGA SARDEGNA

DARIO GIAGONI DEPUTATO LEGA

CLAUDIO DURIGON VICE SEGRETARIO FEDERALE LEGA