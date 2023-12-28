Cronaca Mondo

Da Matteo Messina Denaro alla guerra a Gaza, il 2023 per immagini

28 dicembre 2023 alle 17:29aggiornato il 24 maggio 2026 alle 17:36

Il 2023 raccontato per immagini, con gli eventi più importanti, mese per mese, quelli che hanno fatto storia, come la morte di Berlusconi, la cattura del boss Matteo Messina Denaro o la strage di Hamas del 7 ottobre che ha riacceso il conflitto in Medio Oriente con la controffensiva di Israele.

Non solo tragedie, guerre e alluvioni, però, ma anche trionfi, come quello di Sinner con la nazionale italiana di tennis.

(Unioneonline/v.l.)