Da Matteo Messina Denaro alla guerra a Gaza, il 2023 per immagini
Il 2023 raccontato per immagini, con gli eventi più importanti, mese per mese, quelli che hanno fatto storia, come la morte di Berlusconi, la cattura del boss Matteo Messina Denaro o la strage di Hamas del 7 ottobre che ha riacceso il conflitto in Medio Oriente con la controffensiva di Israele.
Non solo tragedie, guerre e alluvioni, però, ma anche trionfi, come quello di Sinner con la nazionale italiana di tennis.
(Unioneonline/v.l.)