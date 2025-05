Sabato 17 e domenica 18 maggio, nella sede del corso Vittorio Emanuele 57, a Porto Torres, sarà visitabile gratuitamente la mostra “Le donne della Resistenza, madri della Costituzione, itinerari di democrazia”.

Un’esposizione a cura dell’autrice Luisa Sassu (col supporto tecnico di Andrea Murru) e prodotta da Anpi Sardegna, ideata nel 2018, in occasione del 70° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione con la finalità di dare alla ricorrenza un valore non meramente celebrativo, bensì di recupero della memoria e di riflessione sulla storia della democrazia nel nostro Paese.

La mostra descrive le tappe fondamentali del percorso democratico: dalla Resistenza al diritto di voto alle donne, fino alla stesura della Carta Costituzionale, che ha rappresentato l'avvio di una produzione legislativa orientata al consolidamento dei diritti civili, politici e sociali.

Nella ricostruzione degli itinerari di democrazia, i curatori hanno scelto di dedicare l’approfondimento al ruolo svolto dalle donne, sia nella Resistenza che nella Assemblea Costituente, spesso sottovalutato dalla storiografia e di cui gli studi più recenti stanno rivelando l'importanza e la centralità.

La mostra propone 15 pannelli di chiara lettura, fruibili da un pubblico molto vasto e distinti tra contenuti tematici generali e altri dedicati specificamente al contributo di alcune delle madri costituenti. La sequenza dei pannelli, che esprime la metafora degli itinerari, permette di sviluppare una ricostruzione compiuta dei temi della mostra. Ogni pannello è munito di codice QR Code per consentire di accedere ad alcuni contenuti multimediali di approfondimento, selezionati in base al tema dello stesso pannello.

© Riproduzione riservata