Conte: Leoni ad Atreju e agnellini in Europa, destra torna con "pacco stabilità e decrescita"

(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2023 "Diteci cosa avete ottenuto ieri in Europa? Siete tornati non con un patto, ma con 'paccò di stabilità e decrescita. Una decrescita infelice. Sarà un disastro per la nostra economia". Così Giuseppe Conte in aula alla Camera sul Mes. "Ad Atreju siete dei leoni. In Europa degli agnellini. Meloni diventa paonazza ma perchè non si scompone così anche in Europa?". Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev