Cronaca Sardegna

Carri armati in porto a Cagliari e colonne di mezzi militari sulle Statali: c'è Mare Aperto

04 maggio 2024 alle 15:35aggiornato il 24 maggio 2026 alle 17:46

Grandi manovre in acqua e per terra in vista della maxi esercitazione Mare Aperto organizzata dalla Marina Militare, con la partecipazione di 9.500 uomini e donne provenienti da 22 Paesi (QUI LA NOTIZIA). 

La Sardegna è uno dei teatri principali. E lo si capisce dando uno sguardo a quanto succede al porto di Cagliari e sulle strade che conducono ai vari poligoni utilizzati per l’addestramento delle truppe. 

Sulle banchine dello scalo cagliaritano sono schierati i carri armati sbarcati nelle scorse ore: verranno trasferiti sugli scenari delle esercitazioni, che andranno avanti fino al 27 maggio.  Sulla Statale 130 intanto sfilano le  colonne di mezzi militari, a decine. 

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