Cagliari, candidati sindaco a confronto all'Unione Sarda

Le idee, le proposte e le soluzioni per i principali temi in discussione per la città del presente e del futuro: i cinque candidati sindaco di Cagliari si sono confrontati oggi in un forum organizzato dal gruppo L’Unione Sarda.

Giuseppe Farris (Civica 2024), Alessandra Zedda, (centrodestra), Massimo Zedda (centrosinistra), Claudia Ortu (Cagliari Popolare-Alternativa di classe) ed Emanuela Corda (Alternativa) hanno risposto alle domande dei giornalisti su viabilità, traffico, cantieri, ma anche mobilità sostenibile e piste ciclabili, sicurezza, malamovida, raccolta rifiuti e il destino del mercato di San Benedetto.

Animi pacati, ognuno con una ricetta ma anche molte idee condivise sullo sviluppo della città.

Domani sull’Unione Sarda due pagine dedicate al forum