“Zona rossa” al capolinea, oggi si deciderà se prorogarla 

Si è arrivati sul filo di lana. Oggi è l’ultimo giorno di validità dell’ordinanza che da un anno sottopone a sorveglianza rafforzata una parte del centro cittadino e, fino alla vigilia della scadenza, sul destino della “zona rossa” non ci sono certezze. È attesa per oggi stesso la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, chiamato a decidere se prorogare, modificare o lasciare decadere il provvedimento.

L’ordinanza riguarda piazza del Carmine, via Malta, via Sassari, via Maddalena, viale Trieste fino a via Tavolara, via Crispi, viale La Plaia e piazza Matteotti. La prima proroga era arrivata sei mesi fa, sostenuta anche dai dati diffusi dalla Prefettura: meno reati e una maggiore percezione di sicurezza. Poi sono arrivati i mesi estivi, segnati da episodi di violenza e degrado, ma anche da controlli e allontanamenti.Mercoledì scorso, negli uffici di piazza Palazzo, il Comitato si era riunito in via interlocutoria per analizzare i dati e valutare risultati e criticità del provvedimento. Al termine dell’incontro, però, nessuna indicazione è arrivata dalla prefetta vicaria né dagli altri componenti del Comitato. Ora la decisione è attesa dalla Prefettura. Nel frattempo residenti e commercianti chiedono che i controlli non vengano meno, anche se l’ordinanza dovesse decadere. «Continuate a presidiare la zona, ma non chiamatela zona rossa», è l’appello che arriva dalle attività. Il problema, spiegano, è anche di immagine: l’etichetta rischierebbe di trasmettere l’idea di un’area pericolosa, con l’effetto di allontanare clienti e visitatori. Locali sempre più vuoti e attività in difficoltà alimentano così una richiesta precisa: mantenere il presidio, ma con strumenti e comunicazione diversi.

RIPRODUZIONE RISERVATA