SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
L’incontro.
30 settembre 2026 alle 00:12

“Zona rossa” al capolinea, oggi si deciderà se prorogarla 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si è arrivati sul filo di lana. Oggi è l’ultimo giorno di validità dell’ordinanza che da un anno sottopone a sorveglianza rafforzata una parte del centro cittadino e, fino alla vigilia della scadenza, sul destino della “zona rossa” non ci sono certezze. È attesa per oggi stesso la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, chiamato a decidere se prorogare, modificare o lasciare decadere il provvedimento.

L’ordinanza riguarda piazza del Carmine, via Malta, via Sassari, via Maddalena, viale Trieste fino a via Tavolara, via Crispi, viale La Plaia e piazza Matteotti. La prima proroga era arrivata sei mesi fa, sostenuta anche dai dati diffusi dalla Prefettura: meno reati e una maggiore percezione di sicurezza. Poi sono arrivati i mesi estivi, segnati da episodi di violenza e degrado, ma anche da controlli e allontanamenti.Mercoledì scorso, negli uffici di piazza Palazzo, il Comitato si era riunito in via interlocutoria per analizzare i dati e valutare risultati e criticità del provvedimento. Al termine dell’incontro, però, nessuna indicazione è arrivata dalla prefetta vicaria né dagli altri componenti del Comitato. Ora la decisione è attesa dalla Prefettura. Nel frattempo residenti e commercianti chiedono che i controlli non vengano meno, anche se l’ordinanza dovesse decadere. «Continuate a presidiare la zona, ma non chiamatela zona rossa», è l’appello che arriva dalle attività. Il problema, spiegano, è anche di immagine: l’etichetta rischierebbe di trasmettere l’idea di un’area pericolosa, con l’effetto di allontanare clienti e visitatori. Locali sempre più vuoti e attività in difficoltà alimentano così una richiesta precisa: mantenere il presidio, ma con strumenti e comunicazione diversi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Jet fuel, i sindacati: la Regione acceleri sui ristori

Voli per la Penisola solo all’alba e alla sera: la continuità negata

Marco Noce
La ricorrenza

Tributo a Berlusconi A Villa Certosa gli amici di una vita

Avrebbe brindato ai 90 anni, ieri il ricordo voluto dalla famiglia 
Andrea Busia
Intervista

«La mia Università deve essere accogliente»

Piergiorgio Calò, in corsa per la carica di rettore a Cagliari: «Pronto alla sfida» 
Massimiliano Rais
Campobasso

Giallo della ricina, Di Vita tre volte in questura

Perquisiti i suoi studi, consegnati due computer e una chiavetta: «Ma non è indagato» 
Garlasco

Il giallo dei pedali Stasi: «Si assumano le loro responsabilità»

La difesa prepara la richiesta di revisione «Senza quelle tracce di Dna crolla tutto» 
Dopo la sentenza

Caso Regeni, polemica su Tajani

Il ministro degli Esteri: «Sono state condannate tre persone, non l’Egitto» 