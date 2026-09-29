A Villa Certosa per ricordare Berlusconi 

C’erano amici di una vita e fedelissimi accanto ai familiari a Villa Certosa per la giornata del ricordo di Silvio Berlusconi che oggi avrebbe compiuto novant’anni. Gli ospiti sono arrivati a bordo di due jet privati.
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C’erano amici di una vita e fedelissimi accanto ai familiari a Villa Certosa per la giornata del ricordo di Silvio Berlusconi che oggi avrebbe compiuto novant’anni. Gli ospiti sono arrivati a bordo di due jet privati.
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