Padre Morittu, il compleanno è una festa 

Festeggiati ieri gli 80 anni di padre Morittu, una vita per gli ultimi. Prima la messa a Bonorva con l’arcivescovo, poi la grande festa nella comunità di S’Aspru: una giornata di affetto e commozione per il francescano.
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Festeggiati ieri gli 80 anni di padre Morittu, una vita per gli ultimi. Prima la messa a Bonorva con l’arcivescovo, poi la grande festa nella comunità di S’Aspru: una giornata di affetto e commozione per il francescano.
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