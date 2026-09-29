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Bonorva
30 settembre 2026 alle 00:14

Padre Morittu, il compleanno è una festa 

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Festeggiati ieri gli 80 anni di padre Morittu, una vita per gli ultimi. Prima la messa a Bonorva con l’arcivescovo, poi la grande festa nella comunità di S’Aspru: una giornata di affetto e commozione per il francescano.

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