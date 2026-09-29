Wanna Marchi e la figlia premiate in Campidoglio, è bufera 

Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile premiate in Campidoglio, e scoppia la polemica. Il riconoscimento è stato consegnato il 23 settembre nella Sala della Protomoteca, durante un'iniziativa organizzata dalla casa editrice Edizioni Cento. Sono state premiate nell’ambito del “Premio Internazionale della Cultura”: Wanna Marchi per il suo La verità è che io cucino così. Qui non si pesa niente: l'unica misura è l'amore . Mentre Stefania Nobile per aver scritto Vendere... cara la pelle .

Inevitabile la polemica, sulla quale ha provato a mettere una pezza il consigliere capitolino Dario Nanni. «Mi assumo personalmente la responsabilità di aver richiesto la concessione della Protomoteca», ha detto, aggiungendo che, se avesse saputo della presenza di Marchi e Nobile, «chiaramente, non avrei mai sostenuto la richiesta di utilizzare la sala».

E in serata è arrivata la presa di posizione del Campidoglio, che ha annunciato «una revisione delle modalità di istruttoria» per la richiesta delle sale, al fine di salvaguardarne «il valore istituzionale e simbolico».

Sui social è intervenuta Stefania Nobile: «Ma quanto vi ha fatto rosicare?». E poi: «Dove sta la polemica? La cultura non è solo Michelangelo e Pirandello».

Le spiegazioni di Nanni non sono bastate ad arginare le reazioni. L'ex sindaca Virginia Raggi, oggi consigliera del M5S, ha parlato di una situazione «surreale». La senatrice di FdI Susanna Donatella Campione, componente della commissione Cultura, di «stupore e indignazione» per il riconoscimento e ha chiesto chiarezza.

Nei giorni scorsi Wanna Marchi aveva pubblicato sui social un video nel quale raccontava la serata. «Sono felice. La vita è davvero una cosa strana, da Castel Guelfo, uno dei più piccoli e poveri paesi del mondo, a una cella in galera. E poi ti ritrovi in Campidoglio, osannata e piena di complimenti e applausi».

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