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06 settembre 2026 alle 00:09

Videolina e Radiolina per il “Maria Carta” 

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Edizione numero 24 dell’evento intitolato alla cantante, attrice e poetessa di Siligo. Sui sentieri, spesso nuovi e talvolta impensabili tracciati da Maria Carta, si muove il Premio che ha naturale predilezione per le donne.L’appuntamento è per oggi a Siligo: a partire dalle 17.30 in diretta su Videolina e Radiolina la serata che per tre ore e mezza proporrà una ricca carrellata di premiati e di ospiti, grazie all’organizzazione della Fondazione Maria Carta insieme all'amministrazione comunale di Siligo.

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