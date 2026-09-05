Videolina e Radiolina per il “Maria Carta” 

Edizione numero 24 dell’evento intitolato alla cantante, attrice e poetessa di Siligo. Sui sentieri, spesso nuovi e talvolta impensabili tracciati da Maria Carta, si muove il Premio che ha naturale predilezione per le donne.L’appuntamento è per oggi a Siligo: a partire dalle 17.30 in diretta su Videolina e Radiolina la serata che per tre ore e mezza proporrà una ricca carrellata di premiati e di ospiti, grazie all’organizzazione della Fondazione Maria Carta insieme all'amministrazione comunale di Siligo.