San Pantaleo blindata e lo sposo olbiese canta con Giorgia 

Un corteo di 18 van per la conquista di San Pantaleo, dalle 17 di ieri il paesino incorniciato da guglie di granito è stato messo sotto chiave per la festa nuziale di Brendan Blumer e Salvatore Spano. Tutti gli accessi alla piazza e delle vie del nucleo centrale della frazione di Olbia sono stati chiusi dal personale del sicurezza ingaggiato dagli organizzatori del matrimonio “evento” sardo americano. Niente foto o video, nessuna possibilità di avvicinare gli sposi e gli invitati. La zona “interdetta” è stata circondata da piante molto alte. Impossibile vedere gli invitati, neanche l’arrivo a San Pantaleo della cantante Giorgia (fasciata da un vestito di pizzo bianco), amica della coppia Blumer Spano. L’artista, invitata alle nozze, ha regalato mezz’ora della sua inconfondibile voce agli sposi. Gli sposi sono stati festeggiati anche da un altro ospite di eccezione, il cantante Marco Mengoni. Salvatore Spano ha cantato con Giorgia il brano “Vorrei illuminarti l’anima”. Non è stata una performance di un’artista “ingaggiata” per allietare gli ospiti, ma un gesto di affetto tra amici. La festa patrocinata dal Comune di Olbia è proseguita con un ricco aperitivo tutto a base di prodotti made in Sardinia. I tavoli sono stati posizionati nella piazza di San Pantaleo e per diverse ore nella frazione olbiese non c’è stato altro che il matrimonio di Brendan e Salvatore.

Ricchi indennizzi

In un intero settore del borgo, per due giorni consecutivi, le attività commerciali, i laboratori artigianali (tanti a San Pantaleo) e ristoranti sono rimasti chiusi. Ieri hanno aperto i negozi solo per le persone che hanno avuto accesso alla “zona rossa” della frazione, completamente transennata. Gli organizzatori del matrimonio evento hanno indennizzato tutti gli operatori commerciali, con somme comprese tra i 2500 e i 30mila euro al giorno. Rispetto alle indicazioni iniziali, i “ristori” sono stati molto generosi.

Tutti sull’Agata

L’aperitivo a San Pantaleo si è concluso in serata e a bordo dei van sposi, parenti, amici e invitati si sono trasferiti a Portisco. Da qui sono partite le imbarcazioni appoggio che hanno portato oltre 200 persone a bordo del traghetto Agata alla fonda a largo del golfo di Marinella. Sulla motonave era tutto pronto per il concerto finale, sul palco allestito al centro del ponte della motonave. Protagonista assoluto della serata, il frontman dei Coldplay, Chris Martin. I dj scelti dagli sposi sono andati avanti sino a tarda notte.

Il saluto a Romazzino

La nottata memorabile è stata sicuramente quella di Capriccioli, sulla spiaggia e nel beach club Vesper. Gli invitati hanno cenato davanti al mare solcato da fasci di luce iridescente, come succede in alcune isole del Pacifico, “sparati” da proiettori posizionati sugli scogli. Come era stato annunciato, Laura Pausini ha cantato per e con Brendan Blumer e Salvatore Spano. C’era anche Chris Martin che nel pomeriggio ha assistito alle prove della cantautrice. Sui social ha ringraziato gli sposi la stilista Elisabetta Franchi, con la quale collabora Spano. Oggi il brindisi di saluto è a Romazzino.

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