Slitta il rientro in Italia: Di Battista operato a Cuba 

È rimandato il rientro di Alessandro Di Battista a Roma: l’ex parlamentare M5S per ora resta a Cuba, dove ieri è stato operato dopo un peggioramento delle sue condizioni, già gravi. Per ieri mattina era previsto che decollasse su un’aeroambulanza per tornare a Roma ed essere ricoverato al Policlinico Gemelli, ma poco prima del decollo si è deciso di riportarlo indietro e sottoporlo subito all’operazione chirurgica a L’Avana. A dare l’annuncio è stata “Schierarsi”, la sua associazione, chiedendo «a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti». Il post è stato accolto da migliaia di commenti dei follower in apprensione. Il suo ultimo intervento diretto era stato giovedì sera, quando aveva postato un’ennesima denuncia su quanto sta accadendo a Gaza, senza alcun riferimento alla sua situazione personale. Di Battista, che era a Cuba per un reportage per il Fatto, è da otto giorni all’Hermanos Ameijeiras dell’Avan,a dove è stato trasportato dopo un primo ricovero in gravi condizioni a Santa Clara, in seguito a forti dolori alla testa. Da allora sulle sue condizioni circolanopoche informazioni certe, anche per la discrezione chiesta a più riprese dalla famiglia e dalla sua cerchia più ristretta. Nei giorni scorsi nella capitale cubana erano arrivati la madre dei suoi due figli, Sahra Lahouasnia, e due medici dell’ospedale Gemelli - un neurochirurgo e un rianimatore - per collaborare con l’equipe medica cubana al suo caso. Era volato a L’Avana anche il presidente dell’associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe, che ha fatto rientro in Italia dopo qualche giorno. Non prima di aver ringraziato i medici cubani e l’ambasciatrice Simona Di Martino «che non ci ha mai fatti sentire soli e sta facendo un lavoro straordinario con grandissima responsabilità».

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