Scontro Monti-Vannacci a Cernobbio 

Cernobbio. Doveva essere una sfida sull'Europa e si è trasformata in uno scontro sul fascismo e sulla Costituzione. Il dibattito tra il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci e il senatore a vita Mario Monti a Cernobbio ha assunto toni del tutto inattesi.

L’affondo

Già prima di salire sul ring della sala Impero dell'Hotel Villa d'Este, Vannacci si era detto «orgoglioso e fiero» di esserci, sottolineando però che «da un punto di vista fisico era più emozionante il lancio dall'aeroplano». Poi ha puntato il dito contro il voto a maggioranza, sottolineando che «l'unanimità nell'Unione Europa non è una patologia ma è una garanzia». A suo dire «serve a impedire che 26 stati comandino sul 27°».

Poi l’affondo sul trattato di Maastricht: «La Gran Bretagna se ne è andata - ha detto - e l'Islanda pochi giorni fa ha detto di no. La Norvegia non ci ha mai pensato, o ci ha pensato e ha detto no - ha proseguito - la Svizzera rimane al di fuori e la Turchia prima ambiva ad entrare, oggi naviga per altri mari, quindi, non tutti scalpitano per integrarsi nell'Unione europea e ci sarà un motivo».

La replica

Non si è fatta attendere la replica di Monti, che ha esordito correggendo il generale sull'origine dell'Ue, che «non è nata nel 1992 a Maastricht». Il tono però è improvvisamente cambiato verso la fine dell'intervento e la lezione di storia si è trasformata in una testimonianza personale dell'ex-presidente del Consiglio. «Oramai sono vecchio - ha detto - ma combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. Non vedo in lei la ricostituzione del partito fascista - ha precisato - ma un aspetto del fascismo, il più insidioso, è già in atto e trovo in lei la ricostruzione della narrativa e della retorica dello spirito del fascismo».

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