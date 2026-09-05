Schlein detta i punti per il programma Ma Conte: primarie 

Dalle rive del lago di Como Elly Schlein prova a dettare l'agenda sui contenuti, lasciando il toto-leader in fondo alla pagina. La leader dem mette in fila clima, industria, sanità, scuola e pace. Ma la leadership continua a reclamare spazio. Giuseppe Conte insiste sulle primarie e prova a farne una garanzia per la tenuta dell’alleanza: dopo un’investitura popolare, evidenzia dalla festa dell’Unità di Bologna, «è più complicato» far cadere un leader. Prima, però, c’è il programma: «A fine mese cominceremo a riunirci e subito dopo decideremo insieme» sui gazebo. Ma sulla politica estera - e soprattutto sull’Ucraina - la convergenza con M5S e Avs deve ancora diventare una linea comune. Il calendario intanto corre, tra feste dell’Unità - in attesa del maxi-palco di Reggio Emilia il prossimo weekend - e l’appuntamento di Avs l’8 settembre. Non passa inosservata l’assenza della segretaria Pd alla festa dem di Milano, dove per il dopo-Sala il nome di Mario Calabresi ha già mosso le acque e Pierfrancesco Majorino, il più vicino all’area schleiniana, resta in silenzio. Dietro le quinte dem, del resto, il toto-nomi non si ferma. Silvia Salis, nonostante i ripetuti no - anche in genovese - resta nel mazzo, insieme ad Antonio Decaro, protagonista con la sindaca di Genova e Stefano Bonaccini alla festa dell’Unità di Modena. I sondaggi, almeno per ora, incoraggiano il centrosinistra. Nell'ultima rilevazione Emg, senza Futuro Nazionale il centrodestra si fermerebbe al 42,1%, contro il 43,8% del centrosinistra. La variabile Vannacci scompagina i conti della maggioranza, ma lascia alle opposizioni un margine troppo stretto per dividersi. «Se Meloni non va alle elezioni con Vannacci ha già perso», avverte Renzi, invitando il campo largo a «non combinare il patatrac» e rilanciando l’election day. Fuori dal perimetro resta però l’incognita Calenda: il leader di Azione lavora a una casa alternativa ai due schieramenti e chiama anche +Europa.

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