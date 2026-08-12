Viabilità, 300mila euro per i lavori 

Ad Ardauli via libera della Giunta Fadda al progetto dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali. Il progetto è stato recentemente revisionato in base ai nuovi prezzi.

Complessivamente l’intervento ammonta a 300mila euro di cui 214.350 euro per lavori soggetti a ribasso. Il Comune aveva ricevuto tempo fa dalla Regione 200mila euro, mentre l’ente ha stanziato dal proprio bilancio 100mila euro come quota di cofinanziamento.

Diverse le zone dell’abitato dove si interverrà come ad esempio via Piave, alcuni tratti di via Tirso e di via San Giovanni Bosco e gli ingressi del paese. Ma nell’elencio figurano anche le vie Torino, Diaz, Puccini, Umberto, alcuni tratti di via Martiri e via Marconi, San Quirico, via San Damiano, via Grazia Deledda e la zona del Pip. ( a. o. )

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