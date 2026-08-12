L’Europa con il naso all’insù per lo spettacolo del sole nero. Il fenomeno astronomico è stato apprezzato in Sardegna tra le 19.40 e le 20.20. Folla in più punti, tra le altre località, a Cagliari (nella foto), Sant’Antioco, Lanusei.
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L’Europa con il naso all’insù per lo spettacolo del sole nero. Il fenomeno astronomico è stato apprezzato in Sardegna tra le 19.40 e le 20.20. Folla in più punti, tra le altre località, a Cagliari (nella foto), Sant’Antioco, Lanusei.
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